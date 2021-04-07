التربية لـ الوكيل : الطلبة سيعودون للمدارس لمدة 4 أسابيع في الفترة القادمة

الوكيل الإخباري - خاص - قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن التربية ستعتمد برنامج وجاهي في المدارس لجميع طلبة الصفوف الدراسي خلال الفترة القادمة.

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وبيّن القرعان، الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن البرنامج يسعى لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة، مشيراً إلى أن الفاقد هو ما يتعلق بالمعارف والمهارات التي لا يستطيع الطالب دونها الإنتقال من مرحلة دراسية لأخرى.



وأوضح أن البرنامج سيتم تطبيقه إما خلال العطلة الصيفية للطلبة أو في بداية العام الدراسي القادم مؤكدا أن البرنامج مدته لا تتجاوز الـ 4 أسابيع.