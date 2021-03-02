التربية لـ الوكيل: تحديد يوم للواجبات المدرسية لمديري المدارس

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان بشأن الواجبات المدرسية للطلبة إن الوزارة لم تحدّد يوم معين في الأسبوع لإعطاء الواجبات المدرسية للطلبة .



وأكد القرعان لـ "الوكيل الإخباري " أن مديري المدارس الحكومية سيقومون بتحديد "يوم للواجبات المدرسية" ، مشدداً على التزام المعلمين والمعلمات في إعطاء الطلبة واجب واحد في الأسبوع.



ونوه أن الواجبات المدرسية تشمل جميع الصفوف في كافة المدارس الحكومية سواء أكان في التعليم عن بُعد أو التعليم الوجاهي.



وكانت وزارة التربية والتعليم، قد عممت أمس الإثنين على المدارس الحكومية بالتخفيف عن الطلبة من الواجبات البيتية .

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