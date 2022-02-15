التربية لـ الوكيل : توجّه لإجراء اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة ، أن التعليم سيكون وجاهيا وفي موعده المحدد من قبل الحكومة "20 شباط" .



وكشف لموقع الوكيل الاخباري عن توجّه الوزارة لإجراء اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس الحكومية داخل المدارس من الصفوف الرابع وحتى الحادي عشر .



واشار انها ستجرى اعتبارا من 28 شباط الحالي وحتى الثالث من شهر آذار المقبل، فيما ستكون الدراسة التشخيصية من خلال عيّنة على مستوى المملكة ستبدأ في السادس من آذار وتنتهي في 13 آذار.



وقال إن الهدف من الاختبارات هو الوقوف على مدى حجم الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وتبيان مدى الضعف لديهم .

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