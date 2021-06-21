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الإثنين، 21-06-2021 09:57 ص

التربية لـ الوكيل: خدمة إلكترونية جديدة خاصة بطلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن طلاب الثانوية العامة بإمكانهم الحصول على أرقام جلوسهم إلكترونياً.

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وأضاف العجارمة لـ الوكيل الإخباري أن الطالب أيضا باستطاعته من خلال هذا الموقع الإلكتروني وعن طريق الرابط الخاص، الاستعلام عن مواده، ورؤية بطاقة جلوسه ومعاينتها، ومعرفة كل ما يتعلق بالامتحانات، وجاء ذلك ضمن منظومة العمل في الحكومة الإلكترونية، واستجابة لجائحة كورونا.

 

وأكد أن الوزارة لا تطلب الصورة الشخصية من الطالب، بل تحصل عليها عن طريق دائرة الأحوال المدنية، ويتم سحب الصورة الملونة وإرفاقها مع رقم الجلوس الذي سيكون أمام الطالب على مقعده الخاص.

 

 

 

 




 

 


 

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