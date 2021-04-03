التربية لـ الوكيل : عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان له بدائل قيد الدراسة سنعلن عنها

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة للوكيل الاخباري انه سيتم دراسة بدائل للطلبة في حال عدم التمكن من تقديم الامتحانات في التقييم الاول .

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واكد العجارمة انه سيتم البحث في اليومين القادمين لايجاد بدائل ومن ضمن تلك البدائل التي لا تزال خاضعة للتقييم والتدارس فتح مجال للطالب الذي لم يتمكن من اداء الامتحان من ان يقدم الامتحان في يوم يتم تحديده من قبل الوزارة بعد انتهاء الامتحانات .

فيما تدرس الوزارة ايضا خيارات عدة منها تقديم الطالب للامتحان داخل المدرسة في حال لم يتمكن من اداء الامتحان عبر المنصة .

وشدد العجارمة على ان هذا الملف قيد البحث وسيتم اصدار التوضيحات الكاملة خلال الايام القادمة .