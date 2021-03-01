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التربية لـ الوكيل : عودة التعليم الوجاهي للدفعة الثانية معلقة

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الإثنين، 01-03-2021 11:21 ص

بحسب الوضع الوبائي الراهن

التربية لـ الوكيل : عودة التعليم الوجاهي للدفعة الثانية معلقة

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - خاص - أكد الناطق الإعلامي ، باسم وزارة التربية والتعليم ،عبد الغفور القرعان ، أن العودة التدريجية لطلبة المدارس للتعليم الوجاهي وتحديداً الصفين، العاشر والأول الثانوي (الدفعة الثانية ) مُعلقة إلى إشعار آخر .

وأوضح القرعان، الإثنين لـ" الوكيل الإخباري" إن العودة للتعلم الوجاهي ما زالت "مرهونة" بتحسّن الوضع الوبائي في المملكة .

وأضاف "  لا يوجد أي قرار بهذا الشأن حتى اللحظة " ، لافتا أن القرار مشترك بين وزارتي الصحة و التربية والتعليم ومرتبط بعدد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية في المدارس.

وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أشار في تصريحات سابقة إلى أن تعليق التعليم الوجاهي "غير مطروح حاليا" ، بحسب تطورات الوضع الوبائي .

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