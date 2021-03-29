التربية لـ الوكيل :عودة فئة محدودة إلى المدارس خلال أيام

الوكيل الإخباري - خاص - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن عودة طلبة المدارس الذين لم تتوفر لديهم أجهزة أو إنترنت أو كهرباء لمتابعة دروسهم على منصة الوزارة ستكون خلال أيام.

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وبيّن القرعان الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار يشمل المدارس في جميع أنحاء المملكة مضيفاً أن التربية بانتظار قوائم أسماء الطلبة المقرر دوامهم في مختبرات الحاسوب من مديريات المدارس .



وقد عممت التربية كتاب حول تفعيل مختبرات الحاسوب في المدارس ، والذي يخص فئة محدودة من الطلبة الذين لا يمتلكون نهائيا أجهزة أو خطوط إنترنت أو ضعف في التغطية في أماكن سكنهم تمكنهم من متابعة دروسهم .





