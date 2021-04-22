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الخميس، 22-04-2021 08:16 م

التربية لـ الوكيل : قرار بالموافقة على التمديد لمعلمين ومعلمات وفق شروط

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس وفق تصريحات خاصة للوكيل الاخباري قرارا بالتمديد للمعلمات اللواتي أكملن سن الخامسة والخمسين والمعلمين الذين بلغوا سن الستين وأكملوا اشتراكاتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي العشر سنوات ( 120 ) اشتراكا أو أكثر لكن لم يكملوا عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على سن التقاعد ( الشيخوخة ) .

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وقد جاء هذا القرار بناء على تنسيب الوزير لمجلس الوزراء مراعاة للظروف الإنسانية لهؤلاء ولتحقيق المصلحة العامة . 


أما من لم ينطبق عليه شرط الخدمة المذكورة فلم يتم التمديد له لأنه لو تم التمديد فلن يحصل على راتب تقاعدي.  


وقد تم التمديد لغايات الحصول على راتب تقاعدي وبحد أعلى 5 سنوات للحصول على راتب تقاعدي بناء على المادة 173 / أ /1 من نظام الخدمة المدنية .

 


 




 

 


 

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