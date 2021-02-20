التربية لـ الوكيل : قرار وزير التربية والتعليم بشأن إجازة الاصابة بكورونا واضح

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى عدد من المعلمين للوكيل الاخباري من قيام بعض مدراء التربية و المدارس بالطلب من المعلمين المصابين بكورونا بالعودة الى المدارس بعد مرور 10 ايام من تاكيد اصابتهم بكورونا مع وجود الاعراض .

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الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم اكد للوكيل الاخباري ان قرار وزير التربية والتعليم المعمم على جميع مديريات التربية واضح ودقيق حيث ورد فيه ان المعلم المصاب بكورونا مع وجود الاعراض يعود للمدرسة بعد مرور 13 يوما اما المعلم المصاب بكورونا دون وجود اعراض يعود للمدرسة بعد مرور 10 ايام .



