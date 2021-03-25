التربية لـ الوكيل : لا خصومات من رواتب المعلمين بسبب التعليم عن بُعد

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نفى الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصم 30% من حوافز وعلاوات المعلمين بسبب اعتماد نظام التعليم عن بُعد .

اضافة اعلان



وكانت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات قد اكدت للوكيل الاخباري ان القرار الذي صدر حول تكليف جميع العاملات من الأمهات اللواتي لديهن أطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالعمل عن بُعد له اهداف مصلحتها خدمة الطلبة وتسيير بعض الامور التعليمية .



