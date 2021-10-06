التربية لـ الوكيل : نتابع صرف مستحقات مصححي التوجيهي في القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم محمد المناصير بشأن صرف مستحقات معلمي تصحيح امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في القطاع الخاص أن التربية تتابع مع وزارة المالية لإتمام الإجراءات اللازمة للصرف .

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وأضاف المناصير اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن صرف مستحقات مصححي القطاع الخاص بحاجة إلى موافقة من رئاسة الوزارة .



وقال إنه فور الانتهاء من الإجراءات سيتم صرف المستحقات لمعلمي القطاع الخاص الذين شاركوا بتصحيح امتحان الثانوية العامة.



وكانت قد صرفت الوزارة المستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز المتعلقة بامتحان الثانوية العامة للقطاع الحكومي.

