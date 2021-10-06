الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الأردن وسوريا ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الكهرباء السوري والطاقة اللبناني

بعد العثور على جثة بإربد مصدر أمني لـ الوكيل : الوفاة طبيعية

الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا تتخطى الـ900 لأول مرة

الضمان لـ الوكيل: استدامة + للمنشآت الأشد تضررا من جائحة كورونا

عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد

مديرية الأمن العام تطلق حملة وطنية لحماية البيئة

صندوق النقد العربي يقرض الأردن 63 مليون دولار أمريكي

الجيش: %98 نسبة التطعيم بجرعتي اللقاح بين منتسبيها

التربية لـ الوكيل : نتابع صرف مستحقات مصححي التوجيهي في القطاع الخاص

الأربعاء، 06-10-2021 12:00 م

التربية لـ الوكيل : نتابع صرف مستحقات مصححي التوجيهي في القطاع الخاص

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم محمد المناصير بشأن صرف مستحقات معلمي تصحيح امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في القطاع الخاص أن التربية تتابع مع وزارة المالية لإتمام الإجراءات اللازمة للصرف .

اضافة اعلان


وأضاف المناصير اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن صرف مستحقات مصححي القطاع الخاص بحاجة إلى موافقة من رئاسة الوزارة .


وقال إنه فور الانتهاء من الإجراءات سيتم صرف المستحقات لمعلمي القطاع الخاص الذين شاركوا بتصحيح امتحان الثانوية العامة.


وكانت قد صرفت الوزارة المستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز المتعلقة بامتحان الثانوية العامة للقطاع الحكومي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5471216_1631094301

الأردن وسوريا ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان

الخصاونة1

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الكهرباء السوري والطاقة اللبناني

1020213214722641555346

بعد العثور على جثة بإربد مصدر أمني لـ الوكيل : الوفاة طبيعية

102021692630438749362

الضمان لـ الوكيل: استدامة + للمنشآت الأشد تضررا من جائحة كورونا

اميرة

عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد

ب

مديرية الأمن العام تطلق حملة وطنية لحماية البيئة

أخبار متعلقة
1020212113017283607745

بلاغ مرتقب من الخصاونة والمالية بصدد إعداد ملامح الموازنة

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تتفقد مدرسة جامعة مؤتة النموذجية

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تكرم طلبتها المشاركين بمسابقة تحدي القراءة

مدرسة

التربية تنفي تحويل الدراسة عن بعد بشكل كامل في أية مدرسة

9202124175150633680388

احالات على التقاعد في وزارة التربية والتعليم - اسماء

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان في المفرق