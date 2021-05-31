التربية لـ الوكيل : نحو 100 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، أحمد المساعفة ، أن نحو (100) ألف معلم من مختلف مناطق المملكة تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، منذ بدء حملة التطعيم .

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ولفت المساعفة ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك إقبالا واضحا من قبل المعلمين لأخذ اللقاح ، لوعيهم وإدراكهم أهميته في المرحلة الراهنة .

وأوضح أنه بإمكان المعلّمين تلقي اللقاح في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، عدا عن المديريات التابعة لوزارة التربية .

وشدّد على أهمية تلقي الكوادر العاملة في المدارس اللقاح ، من أجل العمل على كبح انتشار الوباء ، حيث العد التنازلي لبدء التعليم الوجاهي في المدارس ، على ضوء تصريحات وزارة التربية في وقت سابق.