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الأحد، 07-02-2021 01:45 م

التربية لـ الوكيل : نرصد تسجيل اصابات كورونا في المدارس والوضع مطمئن

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان وزارة التربية تنتظر اعداد التقرير النهائي لحصيلة المخالفات التي وقعت اليوم في كافة مدارس المملكة والتي يتجاوز عددها 4000 مدرسة .

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وقال القرعان ان التقرير الذي من المتوقع ان يصدر في ساعات مساء اليوم سيشمل كافة التجاوزات ومنها اذا تم تسجيل اصابات كورونا مشيرا الى انه ولغاية ظهر اليوم لم يتم التبليغ عن تسجيل اصابات بكورونا مؤكدة في المدارس .

 

واكد ان كل مدرسة ستقوم بارسال تقرير شامل لكافة التجاوزات ان وجدت الى غرفة العمليات المركزية والتي ستقوم بدورها باعداد تقرير نهائي . 

 

 


 




 

 


 

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