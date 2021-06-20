التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن إجراء هيئة تنظيم الاتصالات حول حجب بعض التطبيقات من المناطق التي تتواجد بها مراكز الامتحانات 'التوجيهي' يحقق العدالة بين الطلبة.

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وأضاف العجارمة لـ الوكيل أن هذا الإجراء أيضا من شأنه أن يحافظ على كرامة الامتحان، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأهاب بالطلبة عدم استخدام الهواتف والأجهزة اللاصقة؛ أولا لحجب بعض التطبيقات في محيط مركز الامتحان، إضافة للعقوبة التي تلحق بالطالب، حيث يحرم على إثرها لمدة دورتين من الامتحان.