التربية لـ الوكيل : 22 ألف و 30 طالبا التحقوا بمدارس الملك عبد الله للتميز

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ، الدكتور سامي محاسيس ، أن عدد الطلبة الذين التحقوا في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز هذا العام نحو 22 ألف و30 طالبا .

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ولفت محاسيس الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري" أن مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز تستقبل الطلبة المتميزين من الصف السابع الأساسي حتى الثاني الثانوي العلمي .

وأوضح محاسيس أن وزارة التربية تُعنى بقدرات الطلبة والحرص على الاهتمام بهم لحرصها على تنشئة أجيال واعدة تخدم الوطن .

وأوضح ان فكرة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز جاءت كمبادرة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع محافظات المملكة لتقدم نمطا تعليميا غنيا في بيئة تعليمية متميزة من خلال الكفاءات والخبرات.

وزاد " مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز تهدف الى تزويد الطالب المتميز بخلفية نظرية متينة من المعارف الأساسية وإكسابه مهارات الحياة المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا وإكساب الموهوب والمبدع واستثمار طاقاته الى أقصى حد"، وفق محاسيس.



وأشار إلى أن المدارس تهدف إلى تنمية شخصيته من خلال تعزيز ثقته بنفسه وقدراته وتطوير مهارات التفكير العليا عند الطالب وتنمية الانتماء الوطني.



يشار إلى أنه تم افتتاح أول مدرسة من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز مطلع العام الدراسي 2001/2002 في محافظة الزرقاء وتوالى افتتاح هذه المدارس لتشمل جميع محافظات المملكة حيث بلغ عدد المدارس ثلاث عشرة مدرسة موزعة على محافظات المملكة كافة.

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