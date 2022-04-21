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الخميس، 21-04-2022 05:24 م

التربية: للمدرسة دور بالكشف عن مواهب الطلبة وصقلها

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الوكيل الاخباري - أكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى القبيلات، أهمية دور الإدارة المدرسية والمعلمين في الكشف عن المواهب وصقلها، وتعزيز الطلبة المبدعين وتحفيزهم، سيما أن الطلبة والمعلمين سجلوا العديد من قصص النجاح والتميز المحلية والعالمية.

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جاء ذلك، خلال رعاية قبيلات الأمسية الرمضانية التي أقيمت في مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات في الزرقاء، مساء أمس الأربعاء، وتكريم الطالبات المتفوقات في مختلف الفعاليات المدرسية وحفظ القرآن الكريم، حيث اطلعت على معرض التراث الشعبي الذي نظمته المدرسة، وشاركت الطالبات في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العودة الميمونة لجلالة الملك، واليوم الوطني للعلم الأردني.


وعرضت القبيلات لخطة الوزارة في تعزيز جوانب التميز والإبداع لدى الطلبة والمعلمين، داعية إدارة الأبنية في الوزارة لإجراء الصيانة اللازمة لمدارس المديرية وصيانة الساحات.


من جانبه، قال مدير تربية الزرقاء الأولى، أحمد العياصرة، إن رمضان هو شهر الانتصارات والكرامة والعمل، وحشد المناسبات الجميلة والجليلة، حيث احتفينا قبل قدومه بأجمل أيام الوطن؛ يوم الكرامة ويوم ميلاد القائد جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأكد الحرص على ترجمة التوجيهات الملكية السامية في حقل التربية والتعليم كمؤشر على الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، وإيمانا بجوهر الرسالة الإسلامية السمحة التي دعت إلى العلم والمعرفة والوسطية.


وتضمنت الأمسية الرمضانية، التي حضرها مندوب محافظ الزرقاء، كمال القدومي، ومدير إدارة الأبنية في الوزارة، المهندس ابراهيم السمامعة، ورئيس مجلس التطوير التربوي، عامر الوظائفي، وأعضاء المجلس ومديرة المدرسة هيام التميمي، ألعابا تعليمية وشعبية ومناظرات شعرية، وفقرات غنائية وتراثية وأناشيد دينية.

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