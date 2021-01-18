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الإثنين، 18-01-2021 02:08 م

التربية للوكيل : حالتان سيعود فيهما التعليم عن بُعد بشكل الزامي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشفت الدكتورة نجوى قبيلات امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية للوكيل الاخباري ان هناك حالتين سيعود بها التعليم عن بُعد بعد عودة الطلبة الى المدارس . 

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وقالت قبيلات انه من ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للعودة للتعليم الوجاهي انه اذا اصيب احد المعلمين في الصفوف الثلاث الاولى ورياض الاطفال بفيروس كورونا سيتم تعليق الدوام بشكل كامل للصف لمدة 10 ايام اذا لم تظهر عليه اعراض الاصابة و 13 يوما اذا ثبتت اصابته بفيروس كورونا . 

 

اما اذا اصيب احد الطلبة داخل المدرسة بفيروس كورونا سيتم فحص المخالطين له و عزل الطالب داخل منزله لمدة 10 ايام اذا لم تظهر عليه اعراض الاصابة بالفيروس و 13 يوما اذا اصيب بالفيروس اما اذا اصيب احد الطلبة بكورونا من الصف الرابع وحتى التوجيهي يتم فحص جميع الطلبة ويتم عزل الطالب المصاب بكورونا وحده .  


 




 

 


 

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