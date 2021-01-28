التربية للوكيل: رابط دوام الطلبة متاح حتى بداية الفصل الدراسي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن الوزارة ستعمل على إطلاق الرابط الخاص بالاستعلام عن شكل دوام طلبة المدارس وتقسيمها، خلال الساعات القادمة.

اضافة اعلان



ولفت القرعان ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري"، أن الرابط سيبقى متاحا حتى عودة جميع الطلبة للدوام إلى المدارس ،مشيرا أن الرابط يتيح للطلبة في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية الاستعلام عن طبيعة دوامهم إن كان سيكون على نظام 2*3 أو 2*2*2 أو دوامًا وجاهيًّا يوميًّا.





أنقر هنا للدخول إلى الرابط :

https://schools.gov.jo

وأوضح أنه سيتم نشر الرابط من خلال موقع الوزارة ، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ليتمكّن أولياء الأمور من الوقوف على آلية دوام أبنائهم.

وبين القرعان، أن الاستعلام سيكون عن عن طريق الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي لغير الأردنيين.



يأتي ذلك، وفق تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، حيث أعلن أنه سيتم اطلاق رابط خاص للاستفسار عن شكل دوام المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.



وستسمح الوزارة لأولياء الأمور باختيار شكل التعليم المناسب لأطفالهم سواء التعليم عن بُعد أو داخل المدارس شريطة أن تكون الامتحانات في المدارس.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





