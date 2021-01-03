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الأحد، 03-01-2021 01:39 م

يمكن إعادة الامتحان بشرط

التربية للوكيل : عدة نماذج للمبحث الواحد في الامتحانات النهائية

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه يمكن للطالب الذي تعذّر تقديمه للامتحان النهائي أن يقدم السبب لمعلم المبحث، وعلى ضوئه يتم اتخــاذ القرار المناسب.

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وبين القرعان ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال اقتناع المعلم بالسبب ، يتم إعادة الامتحان له ، في الوقت المناسب للطالب وله ، لافتا أنه يتم دراسة حالة الطالب ، ليقرر المعلم آليـة عقد الامتحان.

 

وفي ردّ على سؤال حول النماذج المعتمدة للامتحان ، أشار ، أن هنالك عدة نماذج للمبحث الواحد ، نتيجة لوجود فترات مختلفة يقوم من خلالها الطلبة بتأدية الامتحان ، والتي تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة التاسعة مســاء.

 

وكانت امتحانات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية، وطلبة مدارس وزارة الأوقاف، ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر، بدأت الأربعاء الماضي.

 

كما أنها متاحة على منصة (درسك) لغاية السادس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي.



 




 

 


 

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