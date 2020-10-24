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السبت، 24-10-2020 12:45 ص

التربية للوكيل : لا قرار حتى الآن بإعادة فتح الروضات

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري حقيقة ما يشاع حول اعادة فتح الروضات وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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وقال القرعان ان قرار دوام او تعليق دوام الروضات يصدر من خلال وزارة التربية والتعليم فقط نافيا صحة ما يشاع حول نية الوزارة لاعادة فتح الروضات مشيرا ان هذا الكلام عار عن الصحة ولم يتخذ اي قرار بهذا الصدد .

 

وكان وزير التربية والتعليم قد اقر تعليق الدراسة في جميع المراحل في القطاعين العام والخاص نظرا للحالة الوبائية في المملكة . 


 




 

 


 

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