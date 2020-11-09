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الإثنين، 09-11-2020 10:11 ص

يمكن تقديم الشكاوى من خلال منصات خاصة

التربية للوكيل : مخالفة المدارس الخاصة تصل لغرامة بـ100 ألف دينار

انتخابات
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربيـــة والتعليم ، عبد الغفور القرعان، أن وزارة التربية والتعليم / إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى المقدّمة بحقّ المؤسسات التعليمية الخاصة .

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وأشار القرعان ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الشكاوى تتمثّل بحجز ملفات الطلبة ، أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات ، أو المتعلّــقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي، نتيجة لجائحــة كورونا.

 

وبيّن ، أنه يتم استقبال هذه الشكاوى من خلال المنصات الحكومية (بخدمتكم) و منصة (انصاف) insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص ) ، أو من خلال  الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص [email protected] او الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن (062009944).

 

"ويتم التحقّق منها من خلال الزيارات الميدانيّـــة من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة " ، وفق القرعان .

 

وأوضح، أنه يُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ، في حال وجود مخالفة ، وفق نص المادة (39/أ) و (39/ب) من قانون التربية والتعليم  رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتدرج بالإنذار والإغلاق .

 

وتابع القرعــان " قد تصل المخالفة إلى إلغاء الترخيص ، ويحق للوزارة تحويل المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصّــة ، والتي قد تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار".

 

 

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