التربية للوكيل : مخالفة المدارس الخاصة تصل لغرامة بـ100 ألف دينار

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربيـــة والتعليم ، عبد الغفور القرعان، أن وزارة التربية والتعليم / إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى المقدّمة بحقّ المؤسسات التعليمية الخاصة .
وأشار القرعان ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الشكاوى تتمثّل بحجز ملفات الطلبة ، أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات ، أو المتعلّــقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي، نتيجة لجائحــة كورونا.
وبيّن ، أنه يتم استقبال هذه الشكاوى من خلال المنصات الحكومية (بخدمتكم) و منصة (انصاف) insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص ) ، أو من خلال الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص [email protected] او الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن (062009944).
"ويتم التحقّق منها من خلال الزيارات الميدانيّـــة من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة " ، وفق القرعان .
وأوضح، أنه يُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ، في حال وجود مخالفة ، وفق نص المادة (39/أ) و (39/ب) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتدرج بالإنذار والإغلاق .
وتابع القرعــان " قد تصل المخالفة إلى إلغاء الترخيص ، ويحق للوزارة تحويل المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصّــة ، والتي قد تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار".
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