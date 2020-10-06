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الثلاثاء، 06-10-2020 08:33 ص

لعدم توفر شبكات الانترنت

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكــد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه سيتم توريد نحو (600) شاشة عرض إلى (75) مدرسة في المناطق النائية، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة ، لغايات تلقي الطلبة التعليم من خلالها، بسبب تعليق الدوام بتلك المناطق نتيجة لفيروس كورونا .

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ولفت القرعان لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوزارة عملت على حصر المناطق التي تعاني من عدم توافر شبكات انترنت فيها ، ما يحول دون تمكّن الطالب من الدخول عبر "منصّة درسك" .

 

وعن السبب الذي أدى إلى "تأخر" تزويد المدارس بالشاشات ، أوضـح أن ذلك يعود نتيجة لإجراءات طرح العطاء ، منوها أن الطلبة يتلقون الدروس من خلال شاشة التلفزيون الأردني، الفترة الحالية .

 

وشدّد على تطبيق البرتوكول الصحي المتّبع، في تلك المدارس ، من خلال التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات .

 

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