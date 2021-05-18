التربية : لم يُتخذ قرار بعد بشأن العودة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية ، نجوى قبيلات، أن المرحلة الاولى من حملة تطعيم المعلمين ستنتهي في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

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وبيّنت قبيلات ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحفية ، أن حملة تطعيم المعلمين في القطاع الخاص ضد فيروس كورونا تبدأ غداً الأربعاء .



وأوضحت ، أن الوزارة أوعزت إلى مدراء التربية الذين لديهم اعداد قليلة من المدارس الخاصة لضمهم ضمن حملة المدارس الحكومية في برنامج التطعيم اعتباراً من اليوم .



وأضافت قبيلات " لم يتم حتى الان اتخاذ قرار أن كان التعليم سيكون وجاهيا - العودة إلى المدارس - في العام الدراسي المقبل".

