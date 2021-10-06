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الأربعاء، 06-10-2021 11:04 م

التربية : لم يتم تحويل أي مدرسة في الأردن إلى التعليم عن بعد

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - أكد الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إنه لم يتم تحويل أي مدرسة في الأردن إلى التعليم عن بعد.

وأكد المساعفة في تصريحات صحفية، الأربعاء، تحويل أقل من 80 شعبة صفية للتعليم عن بعد، مبينا “ ان إجمالي عدد الشعب الصفية في المدارس 80 ألف شعبة، وتم تحويل بعضها إلى التعليم عن بعد بنسبة لم تتجاوز 1 بالألف”.

وشدد على استمرارية التعليم الوجاهي، مؤكدا أن لا عودة إلى التعليم عن بعد.

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