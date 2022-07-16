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السبت، 16-07-2022 02:30 م

التربية: لن نتهاون في تطبيق تعليمات التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم السبت، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور العجارمة اليوم، لعدد من قاعات امتحان التوجيهي، التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.


واطلع العجارمة، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبديا ارتياحه لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على المدارس التي يعقد فيها الامتحان للاطمئنان على سيره ومتابعة مجرياته.


وزار العجارمة أيضا غرفة العمليات في إدارة الامتحانات، مبينا أن عملية تصحيح أوراق الامتحان تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.


وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التربوية القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.


وكان قد تقدم 147715 مشتركاً ومشتركة للامتحان في جلسته الأولى، في مباحث: الفيزياء والعلوم الإسلامية والنظم الإسلامية وفقه الدعوة والمعاملات والصناعات الزراعية والدوائر الأمامية والتدبير الفندقي والإدارة والسلامة المهنية، فيما تقدم للجلسة الثانية 5145 مشتراكا ومشتركة في مباحث: الثقافة المالية وأساسيات الإدارة والتغذية والفيزياء / كليات والجغرافيا / كليات.

 




 

 


 

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