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الثلاثاء، 07-06-2022 04:07 م

التربية : لن نستغني عن التعليم الإلكتروني والدروس عبر المنصات

مدرسة


الوكيل الاخباري - أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن الوزارة انتهت من مناقشة التشكيلات المدرسية وعودة التعليم بشكل وجاهي دون الاستغناء عن التعليم الإلكتروني.

وأضافت خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، احتفال مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق بعيد الاستقلال، أن التعليم الإلكتروني سيكون معززا للعملية التعليمية ما يعني استمرار إعطاء الدروس عبر المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للأعوام 2018 - 2025 تتضمن هدفا استراتيجيا بالتوسع برياض الأطفال للوصول إلى الاستيعاب الكامل وتحقيق نسبة التحاق 100 بالمئة برياض الأطفال إيذانا بالزامية تعليم هذه المرحلة.

وبينت قبيلات أن الوزارة، وضمن الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج التي وقعت عليها، فإنها ماضية في خططها لتحقيقه، موضحة أن جميع الأبنية المدرسية التي تطرح اعتبارا من العام الحالي ستكون، وفقا لجودة البناء الجديدة التي توفر بيئة مدرسية آمنة تمكن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من التعلم مع أقرانهم بنفس البيئة التعليمية الآمنة .

وأوضحت أنه، وضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، فإن هنالك مؤشرا يتطلب خفض عدد المدارس المستأجرة، لافتة إلى توجه الوزارة إلى التعليم الدامج، وذلك في ضوء جائحة كورونا وانتقال ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.

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