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الثلاثاء، 24-08-2021 01:03 م

التربية: لن يبقَ طالب دون مقعد دراسي

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تعد سيناريوهات عدة لاستيعاب الطلبة الجدد في المدارس الحكومية، وذلك من خلال دليل العودة الآمنة للمدارس وجاهيا.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، اليوم الثلاثاء، إن العام الدراسي الجديد لن يبدأ إلا وقد تبين لكل طالب مدرسته.

وبين مساعفة، أن وزارة التربية لن تترك المجال لأن يبقى الطالب دون مقعد دراسي، مؤكداً أن الوزارة لجأت إلى دوام الفترتين لاستيعاب الطلبة الجدد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

وأوضح أن جائحة كورونا دفعت نحو 135 ألف طالب للانتقال من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية العام الماضي.

وأشار إلى أن الأسبوع الرابع من بدء العام الدراسي آخر موعد لانتقال الطلبة بين المدارس.

وأكدت الوزارة أن الأسبوع الجاري، سيتم قبول جميع الطلاب واستيعابهم بالمدارس.

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