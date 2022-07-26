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الثلاثاء، 26-07-2022 12:09 م

التربية: مؤشرات نسب النجاح بالتوجيهي "مُرضية" حتى الآن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن لجنة تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" في المراحل الأخيرة من عملية تصحيح أوراق مبحثي الرياضيات والانجليزي .

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وأضاف كنانة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن التربية بدأت بعمليات التدقيق لبعض المباحث التي تم الانتهاء من تصحيحها منوهاً أن عمليات التصحيح والتدقيق تسير مع بعضها البعض .


وقال إن المؤشرات الأولية تنبئ أن نسب النجاح "مرضية" وذلك بعد أن أنهت التربية تصحيح ثلاثة مباحث (التربية الإسلامية والتاريخ واللغة العربية).


وتوقع الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والتدقيق في حدود 20 آب 2022 مشيراً أنه فور الانتهاء سيتم إعلان النتائج .


وكانت الدورة الامتحانية للعام 2022 انتهت أمس الاثنين بمشاركة 204183 طالبا وطالبة من الطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة.


 




 

 


 

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