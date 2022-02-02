التربية : ما يشاع عن إغلاق كافة المدارس اعتبارا من غد بسبب كورونا غير صحيح

الوكيل الاخباري - أوضح الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول العودة للتعليم عن بُعد اعتبارا من صباح غد الخميس بسبب الوضع الوبائي عارٍ عن الصحة تماماً.



وأكد المساعفة في تصريحات لصحيفة الغد بأن دوام المدارس سيسري كما أعلنت عنه الوزارة بشكل واضح في تاريخ 20/2/2022 لكافة المدارس من رياض الأطفال ولغاية الصف الأول ثانوي علما أن الصف الثاني ثانوي ( التوجيهي ) ومدارس النظام الدولي قد عادت إلى مقاعد الدراسة منذ تاريخ 1/2/2022.

اضافة اعلان