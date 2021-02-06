التربية : ما يشاع عن دوام الطلبة لأسبوعين عارٍ عن الصحة

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي محاسيس، أن ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دوام الطلبة لأسبوعين والعودة للتعليم عن بعد "عارٍ عن الصحة".وشدد في تصريح على قناة رؤيا على ضرورة التوعية والالتزام من قبل الطلبة وذويهم بضرورة التقيد باجراءات السلامة والوقاية والبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لعودة آمنة للطلبة.وبين محاسيس أن وحدة لجنة المساءلة في وزارة التربية والتعليم قامت بزيارة 3991 مدرسة حكومية و1437 مدرسة في القطاع الخاص، وهي جاهزة لاستقبال الطلبة وفق محاسيس.