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الخميس، 25-11-2021 02:37 م

التربية : مبادرات لاستفتاء اولياء امور الطلبة حول موافقتهم على تطعيم أبنائهم

مدرسة


الوكيل الاخباري -  قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن الاصابات بين الكوادر الادارية والتعليمية وصلت إلى نحو 6 بالألف، في حين أن نسبة الاصابات في الشعب الصفية هي (2) بالألف، مبيّنا أنه يوجد (82) ألف شعبة بالمدارس الحكومية.

وقال في تصريحات صحفية إن بعض المديريات تقوم حاليا بمبادرات لاستفتاء اولياء امور الطلبة حول موافقتهم على تطعيم أبنائهم، لافتا إلى أن هناك نسبا متفاوتة بالموافقات، وفي بعض المديريات وصلت نسبة الموافقات إلى الثُّلث.

وشدد على أنه لن يتم تطعيم أي طالب في المدارس الحكومية إلا باحضار موافقة ولي الأمر.

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