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السبت، 20-11-2021 02:00 م

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - بادر بعض مدارس العاصمة عمان بشكل ذاتي لاستفتاء أولياء أمور طلبتها حول إمكانية تطعيم ابنائهم على مقاعد الدراسة ضد فيروس كورونا.

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وقالت مديرة التربية والتعليم لقصبة عمان الدكتورة نوال أبو ردن في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن فكرة المبادرة تقوم على إجابة ولي أمر الطالب على سؤال إذا ما كان يوافق على تطعيم ابنه ضد فيروس كورونا ام لا.
وأضافت أن نسبة استجابة أولياء الأمور المستفتين لتطعيم أبنائهم، بحسب التغذية الراجعة في هذه المدارس بلغت 36 بالمئة، مبينا أن هناك مدارس مازالت لم تتلق إجابات من أولياء الأمور حول هذا الأمر.


وقالت ابو ردن، إن هذه المبادرة انطلقت من بعض الإدارات المدرسية، انسجاما مع الجهود الوطنية المبذولة للتشجيع على تلقي مطعوم كورونا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بما في ذلك بين طلبة المدارس.


وأكدت تقديرها لهذه المبادرة وجهود القائمين عليها، مبينة أن المديرية تنظر إلى نتائجها بإيجابية، من حيث تبني تعميم فكرة الاستفتاء على المدارس في حال قبولها وارتفاع عدد الراغبين بتطعيم أبنائهم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.


 




 

 


 

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