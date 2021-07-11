الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 05:00 م

التربية: مصفوفة تعويض الفاقد التعليمي جاهزة للتنفيذ

الطلبة 6


الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة أنجزت مصفوفة تعويض الفاقد للطلبة، التي ستباشر بتنفيذها، في الفترة من 15 آب وحتى 12 أيلول المقبلين.

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وأكدت قبيلات، خلال لقائها اليوم الأحد، مدراء التربية والتعليم في محافظات الشمال، وعددها 13 مديرية، في مدرسة القادسية بقصبة إربد، بحضور رؤساء أقسام التخطيط والأبنية، أن المصفوفة وضعت بشكل يتواءم مع البرتوكول الصحي، وما يتصل به من إجراءات تنفيذية.


وأشارت إلى أن الشعبة الصفية، ضمن مصفوفة تعويض الفاقد، ستستوعب 25 طالبا بمساحة متر مربع لكل طالب، تتبع فيها إدارات وأدوات الوقاية الصحية كافة، مشيرة إلى بدء عملية تدريب المشرفين والمعلمين، على تنفيذ المصفوفة بما يكفل نجاح الغايات المتوخاة منها، بتعويض الفارق بين ما حصل عليه الطلبة فعليا وبين ما يجب حصولهم عليه في الأحوال الطبيعية.


ونوهت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق رابط إلكتروني خاص لتسجيل الطلبة الراغبين بالاستفادة من المصفوفة، إضافة إلى المنصات التي ستطلقها مديريات التربية لحصر الأعداد الفعلية التي ستلتحق بصفوف المدراس.


وبينت أن المصفوفة ستشمل المواد الأساسية وهي: العربي والعلوم والرياضيات واللغة الانجليزية، مشيرة إلى أن الاستفادة من المصفوفة ليس إلزاميا، لأن هناك أعدادا من الطلبة قد تضطر للسفر أو لديها ارتباطات أخرى أو تشعر أنها ليست بحاجة لذلك.


إلى ذلك، أكدت قبيلات جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد من النواحي الفنية، وصيانة الغرف وتوفير الأدوات الفنية والمخبرية واللوازم الضرورية والمقاعد الكافية.


وتوقعت قبيلات أن يشهد العام الدراسي الجديد هجرة غير مسبوقة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، قد تصل إلى 40 ألف طالب وطالبة، على مستوى المملكة، حسب المؤشرات الأولية والتغذية الراجعة التي تتلقاها الوزارة.


وأرجعت ازدياد الأعداد المتوقعة للهجرة إلى المدراس الحكومية إلى إغلاق بعض المدارس الخاصة، وعودة المغتربين، والهجرة من الريف إلى المدينة، مشيرة إلى أن مدارس مديريات التربية في المدن الرئيسة، ستشهد ضغطا أكبر من غيرها، وهو ما يستوجب التحوط والاستعداد له من النواحي كافة.


ولفتت إلى أن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم هذا العام سيلتحقون بدورات تدريبية، في منتصف الشهر المقبل، تمهيدا لتوزيعهم على المدراس مع بداية دوام المعلمين في السنة الدراسية الجديدة.


 




 

 


 

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