الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

تنويه هام الى اولياء امور طلبة المدارس

التربية مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - اسماء

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

الجيش يفتح باب التجنيد - رابط التقديم

منح دراسية للأردنيين في مختلف التخصصات

الشاب حمزة تفوق على السرطان وحصل على 99.1 % في التوجيهي

15 % انخفاض نسب إشغال الفنادق بسبب الحرّ وقرب العام الدراسي

%30.5 تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي

بعد سنوات من حصاد الشوارع.. تغليظ مخالفات السير لردع المستهترين بأرواح الناس

الخميس، 17-08-2023 05:39 م

التربية مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - اسماء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قررت وزارة التربية والتعليم إجراء مقابلات المجموعة الثامنة من المتقدمين إلى وظيفة "مشرف تربوي" من الذين اجتازوا الورشة التقييمية بنجاح.

ووفق تعميم أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، برنامج المقابلات وأسماء المشاركين من إدارات ومديريات التربية والتعليم، راجيا إبلاغهم بضرورة الالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين في البرنامج المرفق وتأمينهم بالمواصلات.

ونوه بأنه "وفي حال استنكاف المتقدم عن الحضور حسب البرنامج يعتبر فاقدا لحقه”.

اضافة اعلان

 



 

 





 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة الصحة

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

القوات المسلحة

الجيش يفتح باب التجنيد - رابط التقديم

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

منح دراسية للأردنيين في مختلف التخصصات

3 (30)

بكنف عائلة جميعهم فاقدين للبصر .. قصة نجاح الطالبة الكفيفة يقين بمعدل 99%

مدارس خاص

تنويه هام الى اولياء امور طلبة المدارس

أخبار متعلقة
820235153144593402134

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعلن أسماء دفعة كبيرة من المرشحين للتعيين

وزارة التربية والتعليم

احالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

التربية والتعليم

وزارة التربية تكشف عن توجه هام بشأن التوجيهي