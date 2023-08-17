التربية مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - اسماء

الوكيل الاخباري - قررت وزارة التربية والتعليم إجراء مقابلات المجموعة الثامنة من المتقدمين إلى وظيفة "مشرف تربوي" من الذين اجتازوا الورشة التقييمية بنجاح.



ووفق تعميم أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، برنامج المقابلات وأسماء المشاركين من إدارات ومديريات التربية والتعليم، راجيا إبلاغهم بضرورة الالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين في البرنامج المرفق وتأمينهم بالمواصلات.



ونوه بأنه "وفي حال استنكاف المتقدم عن الحضور حسب البرنامج يعتبر فاقدا لحقه”.

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