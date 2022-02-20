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الأحد، 20-02-2022 07:46 م

التربية : منصات التعليم عن بُعد ستستمر

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن المطاعيم ضد كورونا ليست إلزامية .

ولفت عبر التلفزيون الأردني أن البروتوكول الصحي للمدارس تم تطويره بحيث أنه لا يوجد اغلاق شعبة أو مدرسة نتيجة كورونا وهناك حالتين للتعليم عن بُعد وهما الأولى التعليم بالاختيار من المنزل والحالة الثانية هي احضار تقرير طبي يثبت إصابة الطالب بمرض مزمن.

وأضاف أن الفاقد التعليمي موجود في كل السنوات وكل الظروف ولكن اتسع نتيجة ظروف كورونا.

ولفت إلى أن منصات التعليم عن بُعد باقية مؤكداً أن جهود وزارة التربية والتعليم لن تذهب سدى وأن التعليم عن بُعد سيستمر في الحالات الطارئة وسيتم تطويره .

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