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التربية: نتائج التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني فقط ولن تُرسل عبر الرسائل النصية

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السبت، 30-07-2022 02:13 م

التربية: نتائج التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني فقط ولن تُرسل عبر الرسائل النصية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
نفى مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة إرسال نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 للطلبة عبر الرسائل النصية .

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وأكد كنانة اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" أن نتائج التوجيهي ستعلن من خلال الموقع الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس فقط.


علماً أن التربية ستعقد مؤتمراً صحفياً يوم النتائج للكشف عن نسب النجاح واسماء الأوائل .


وكانت التربية صرحت بانها ستحدد موعد ووقت إعلان النتائج مرجحة إعلانها بتاريخ 20 آب المقبل .

 

شارك به نحو 200 ألف طالب وطالبة وأكثر من 25 ألف مراقب خلال توجيهي 2022.

 


 




 

 


 

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