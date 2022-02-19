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السبت، 19-02-2022 09:01 م

التربية : نحو 200 ألف طالب تلقوا لقاح كورونا

مدارس خاص


 الوكيل الاخباري - تلقى نحو 200 ألف طالب مدرسي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك ضمن الفئة العمرية 12 فما فوق، وفق وزارة التربية والتعليم.

وقال مدير التعليم العام والناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، لقناة المملكة، السبت، إن نسبة المعلمين الذين تلقوا اللقاح 97.2%، والمعلمين الذين تلقوا الجرعة الأولى ولم يتخلفوا عن الجرعة الثانية تصل نسبتهم إلى 98%.
ولم يبدأ تنفيذ حملة لإعطاء اللقاح للطلبة ضمن الفئة العمرية 5-11 عاما، وفق المساعفة.
 
وأوضح المساعفة أن التعلم عن بعد أصبح محصورا في حالتين فقط، الأولى اختيارية والأخرى إجبارية.

“الإجبارية تكون للمصاب بكورونا ويتلقى تعليمه طوال مدة العزل في البيت ويتعلم عن بعد عبر منصة إلكترونية وعبر قنوات التلفزيون، أما الحالة الاختيارية هي للطلبة الذين يعانون من أمراض نقص المناعة ويمكنهم تلقي تعليمهم عن بعد شريطة إحضار تقارير طبية وأن يتعهد ولي الأمر أن يتابع نجله تعليمه عن بعد وتكون جميع التقييمات وجاهية داخل المدرسة”.
 

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