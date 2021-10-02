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السبت، 02-10-2021 07:10 م

التربية: نسبة إصابات كورونا لم تتجاوز 4 .0 بالمئة منذ بدء العام الدراسي

مدرسة


الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المدارس تتراوح بين 015 .0 بالمئة و 018 .0 بالمئة من العدد الإجمالي للمعلمين والطلبة.

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وأوضحت قبيلات في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أن النسبة التراكمية للعدد الإجمالي للإصابات داخل المدارس منذ بداية العام الدراسي لا تزيد عن 4 .0 بالمئة، مشيرةً إلى أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن قراراً بتحويل الدراسة عن بعد بشكل كامل في أية مدرسة حسب البروتوكول الصحي ونظام العودة إلى المدارس الذي يشترط تحويل الدراسة عن بعد حين تصل نسبة الإصابات في المدرسة إلى 10 بالمئة .

وبينت أن الوزارة اتخذت قراراً بتحويل الدراسة عن بعد في عدد من الشعب الصفية بسبب إصابات بين الطلاب فيها، مشيرة إلى أن نسبة الشعب التي جرى تحويلها لنظام الدراسة عن بعد لم تتجاوز 1 .0 بالمئة من إجمالي الشعب الصفية البالغ عددها 82048 شعبة صفية في مدارس المملكة كافة.

 

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