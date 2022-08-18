التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الخميس، إنّ التسجيل في الدورة التكميلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن يكون الامتحان في نهاية كانون الأول/ديسمبر.



واعتبر العجارمة في تصريح عبر قناة المملكة، أن نسبة النجاح العامة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2022/الامتحان العام، وهي 63.1%، "هي العليا لكنها غير مرضية للنظام التعليمي"



وعند المقارنة بنسب النجاح في الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية والأنظمة الأجنبية، تجد أن كل نسب النجاح تزيد عن 70%، و75% وتصل إلى 80%، وفق العجارمة الذي قال إن الأجدر للطالب بعد 12 عاما أن يكون ناجحا.

اضافة اعلان