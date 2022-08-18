الجمعة 19-08-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

الخميس، 18-08-2022 11:08 م

التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الخميس، إنّ التسجيل في الدورة التكميلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن يكون الامتحان في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

واعتبر العجارمة في تصريح عبر قناة المملكة، أن نسبة النجاح العامة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2022/الامتحان العام، وهي 63.1%، "هي العليا لكنها غير مرضية للنظام التعليمي"

وعند المقارنة بنسب النجاح في الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية والأنظمة الأجنبية، تجد أن كل نسب النجاح تزيد عن 70%، و75% وتصل إلى 80%، وفق العجارمة الذي قال إن الأجدر للطالب بعد 12 عاما أن يكون ناجحا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي٢

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

اسعاف خاص

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويله

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حادثة انقلاب حافلة بالمغرب

WWW

الزميلة الصحفية رانيا سابا في ذمة الله

وزارة الخارجية

الأردن يدين تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية توعز بإنشاء أبنية مدرسية جديدة في الكرك والقصر

720222520556151180315

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

7202222192451542700261

وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

التربية : استلام أبنية مدرسية جديدة بقيمة 100 مليون دينار

التربية والتعليم

التربية تكشف عن موعد الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين

7202221124259880349903

إربد: قبيلات تعزي بوفاة أحد طلبة التوجيهي