التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الخميس، إنّ التسجيل في الدورة التكميلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن يكون الامتحان في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
واعتبر العجارمة في تصريح عبر قناة المملكة، أن نسبة النجاح العامة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2022/الامتحان العام، وهي 63.1%، "هي العليا لكنها غير مرضية للنظام التعليمي"
وعند المقارنة بنسب النجاح في الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية والأنظمة الأجنبية، تجد أن كل نسب النجاح تزيد عن 70%، و75% وتصل إلى 80%، وفق العجارمة الذي قال إن الأجدر للطالب بعد 12 عاما أن يكون ناجحا.
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