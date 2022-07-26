التربية : نسب النجاح بالتوجيهي مبشرة بالخير

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، الثلاثاء، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" كانت متدرجة في مستوى الصعوبة ووضعت ضمن جدول محكم.



وأضاف عبر قناة المملكة ، أن "نسب النجاح بحسب الأوراق التي تم الانتهاء من تصليحها "مبشرة بالخير".



وتابع: "أتممنا تصليح مباحث التربية الإسلامية والتاريخ واللغة العربية ونتائجها أكثر من مرضية".

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