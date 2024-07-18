التربية : هذا موعد اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحاده ابو السعيد، ان الوزارة اكملت تصحيح واستخراج نتائج مادتي اللغة العربية والرياضيات، وستيم اكمال دفاتر اللغة الانجليزية خلال الاسبوع المقبل، مع استمرار عمليات التدقيق لضمان دقة النتائج .

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ورجح في تصريحات صحفية اعلان نتائج التوجيهي قريبا من نصف آب، وسيحدد التاريخ من قبل وزير التربية قبيل صدور النتائج.

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