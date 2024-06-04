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الثلاثاء، 04-06-2024 12:38 م

التربية : هذا موعد دوام طلبة المدارس وتسليم الكتب

مدرسة


الوكيل الاخباري - يبدأ دوام الهيئات التدريسية وتسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل الطلاب المنقولين في 25 أغسطس 2024.

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ووفق التقويم المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم سيتقدم الطلبة لامتحانات الإكمال في المواد التي لم ينجحوا بها قبل بدء العام الدراسي بسبعة أيام على الأقل، وذلك في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس/آب 2024.

 

وأشار التقويم إلى أن دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول سيبدأ رسمياً يوم الأحد، 1 سبتمبر/آيلول 2024، وبيّنت الوزارة أن عدد أيام الدوام في الفصلين الأول والثاني يبلغ 217 يوماً .

 

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