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الخميس، 01-07-2021 11:06 ص

التربية: ورقة امتحان التوجيهي المقرر الخميس 'لم تتسرب'

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، عدم صحة ما جرى تداوله حول تسرّيب ورقة امتحان الثانوية العامة المقررة لليوم الخميس".

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وقال في تصريحات صحافية ، إن "أوراق امتحان الثانوية العامة لامتحاني اللغة العربية (تخصص) والعلوم الحياتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة نهائيا ولا علاقة لها بالامتحان".


وأضاف العجارمة، أن "نشر مثل هذه الشائعات يسهم في تشتيت تركيز الطلبة عن الامتحان وخلق توتر لديهم"، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات والحفاظ على تركيز ابنائهم في الاستعداد للامتحانات الحالي".


وتقدم، الخميس، 155983 طالبا وطالبة لامتحان الثانوية العامة "توجيهي"، خلال جلستين، في يومه الخامس للفروع الأكاديمية والمهنية.

 

 


 




 

 


 

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