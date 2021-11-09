التربية ومنظمة ميرسي كور تطلقان الدليل الإجرائي للتعليم الدامج

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم ومنظمة "ميرسي كور" في الاردن، اليوم الثلاثاء، الدليل الإجرائي للتعليم الدامج، بعد المصادقة عليه أخيرا من الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشاد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، الذي رعى حفل اطلاق الدليل الإجرائي، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المانحة والحكومية والمنظمات الدولية، وخبراء محليين، بتزويد الأطفال والمدارس في الأردن بهذا الدليل الإجرائي الذي يعد مرجعا لتحقيق دمج الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع التعليم ووصولهم إلى المرافق والخدمات على أساس العدالة والمساواة مع الآخرين من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز التنوع بين الطلاب في المدارس.



من جهتها، قدمت مديرة برنامج التعليم في منظمة ميرسي كور ميساء أسمر، موجزاً أشارت فيه إلى الأسباب التي أوجبت إعداد الدليل، والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى شرح عن مكوناته وكيفية استخدامه.

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