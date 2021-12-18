التربية : 11% من طلبة المدارس تلقوا جرعة من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت نحو 1038 إصابة بفيروس كورونا بين طلبة المدارس الخميس، وفق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة، السبت.

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وقال المساعفة، إن فترة الامتحانات شهدت تراجعا بأعداد الإصابات بين الطلبة؛ لأن مدة الاختلاط بينهم قليلة نظرا لأن وقت الامتحان لا يتجاوز الساعة ونصف.

وبين، أن عدد الطلاب الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، نحو 11% من المجموع العام للطلبة، فيما نسبة من تلقوا الجرعة الثانية تقريبا 8%.



وتلقى حوالي 2168 طالب وطالبة المطاعيم المضادة لفيروس كورونا خلال الحملات التي قامت بها مديريات التربية والتعليم قبل الامتحانات النهائية بثلاثة أيام، بحسب وزارة التربية والتعليم.



وأكد المساعفة أن نحو 37 ألف من أولياء أمور الطلبة وافقوا على تلقي أبنائهم للمطاعيم، مشيرا إلى أنه مؤشر جيد على أن الأهالي أصبح لديهم قناعة بأهمية تلقي اللقاحات.



"هناك نية لحملات تطعيم جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، وبعد انتهاء الامتحانات النهائية سيتم التنيسق مع وزارة الصحة لاعتماد مراكز لتطعيم طلبة المدارس" بحسب الناطق باسم الوزارة.

