التربية: 120 شعبة أُغلقت بعد ارتفاع نسب الإصابة فيها إلى 10%

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، إنه مع يوم أول أمس الأحد، تجاوز عدد الشعب المغلقة 120 شعبة، بعد ارتفاع نسب اصابات كورونا فيها إلى 10% وانتقال التعليم إلى الإلكتروني.

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وأضاف عويس، أنه جرى إغلاق 24 مدرسة طبقاً للبروتوكول الطبي المعتمد.



وحول القرارات الصادرة و المتعلقة بالبرامج الدولية، أشار إلى إن الامتحانات مختلفة عن المدارس الحكومية كذلك الجدول الزمني الذي يضم 3 فصول دراسية بدلاً مع إثنين.