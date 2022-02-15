التربية: 120 شعبة أُغلقت بعد ارتفاع نسب الإصابة فيها إلى 10%

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، إنه مع يوم أول أمس الأحد، تجاوز عدد الشعب المغلقة 120 شعبة، بعد ارتفاع نسب اصابات كورونا فيها إلى 10% وانتقال التعليم إلى الإلكتروني.
وأضاف عويس، أنه جرى إغلاق 24 مدرسة طبقاً للبروتوكول الطبي المعتمد.
وحول القرارات الصادرة و المتعلقة بالبرامج الدولية، أشار إلى إن الامتحانات مختلفة عن المدارس الحكومية كذلك الجدول الزمني الذي يضم 3 فصول دراسية بدلاً مع إثنين.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة