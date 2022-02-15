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الثلاثاء، 15-02-2022 08:13 ص

التربية: 120 شعبة أُغلقت بعد ارتفاع نسب الإصابة فيها إلى 10%

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، إنه مع يوم أول أمس الأحد، تجاوز عدد الشعب المغلقة 120 شعبة، بعد ارتفاع نسب اصابات كورونا فيها إلى 10% وانتقال التعليم إلى الإلكتروني.

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وأضاف عويس، أنه جرى إغلاق 24 مدرسة طبقاً للبروتوكول الطبي المعتمد.


وحول القرارات الصادرة و المتعلقة بالبرامج الدولية، أشار إلى إن الامتحانات مختلفة عن المدارس الحكومية كذلك الجدول الزمني الذي يضم 3 فصول دراسية بدلاً مع إثنين.

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