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الأحد، 07-11-2021 03:55 م

التربية : 126 شعبة مدرسية لا تزال محولة للتعليم الإلكتروني

المدارس


الوكيل الاخباري - قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، أن الوزارة "اشترت بنحو 3 ملايين دينار كمامات للطلاب"، مؤكدة أنه لا بد من تعاون الجميع لتطبيق البروتوكول الصحي حتى ننجح.اضافة اعلان


وأوضحت أن "الوزارة استقبلت منذ جائحة كورونا 211 ألف طالب جديد".

"705 شعب تحولت إلى التعليم الإلكتروني وعادت للوجاهي منذ بداية العام الدراسي، و126 شعبة لا تزال محولة من التعليم الوجاهي إلى الإلكتروني"، بحسب قبيلات.

"عدد المدراس التي استلمتها وزارة التربية والتعليم لهذا العام 31 مدرسة بطاقة استيعابية 25 ألف طالب، وما تبقى من الطلبة شكلوا ضغطاً على المدراس"، وفق قبيلات التي لفتت إلى تحويل 1200 مدرسة إلى نظام التناوب.

 




 

 


 

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