الثلاثاء 22-11-2022
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الثلاثاء، 22-11-2022 08:46 ص

التربية: 18.8% نسبة المدارس المستأجرة

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الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الثلاثاء، إنه جرى طرح عطاء وتنفيذه لصيانة 600 مدرسة ويوجد عطاءات لرفع الكفاءة الانشائية لـ 8 مدارس.

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وأوضحت في حديثها لـ"المملكة" أن مجموع العطاءات بلغ 11 مليون دينار أنفق منها 8,849 مليون دينار ويوجد عطاءات قيد الإحالة.


وأضافت أن الوزارة تحصل على استثناء من رئاسة الوزراء من قرار وقف طرح العطاءات لحاجة المدارس لعمليات صيانة.


وبينت أنه جرى استلام 20 مدرسة منذ بدء العام الحالي وتوقعت ارتفاع العدد لتوفير غرف صفية تستوعب 30 ألف طالب بنهاية العام، مشيرة إلى انخفاض نسبة المدارس المستأجرة حيث وصلت إلى 18.8%.


وأضافت أنه جرى انتقال نحو 25 ألف طالب من القطاع الحكومي للقطاع الخاص العام الحالي لكن مشكلة الاكتظاظ ما زالت قائمة في بعض المناطق.


 




 

 


 

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