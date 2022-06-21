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الثلاثاء، 21-06-2022 10:56 م

التربية : 1939 قاعة امتحان و37 مركزاً لتصحيح التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن الوزارة أتمت الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة 2022 الذي سيبدأ في الـ 30 في الشهر الجاري ويستمر لغاية 25 تموز المقبل.

وأضاف كنانة في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، أن عدد القاعات التي جرى تجهيزها لهذا الدورة 1939 قاعة موزعة على 786 مركز امتحان، مشيرا إلى إقامة 37 مركزاً للتصحيح موزعة على الأقاليم الثلاثة في حين يصل عدد كوادر التصحيح قرابة 7 آلاف مصحح.

وبين أن ارقام جلوس الطلبة جرى تسلمها للطلبة النظاميين من المدارس أما بخصوص الطلبة غير النظامي فإنه يستطيع طباعتها من الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق، و يستطيع الحصول عليه ايضا يوم الامتحان من قبل رئيس القاعة.

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