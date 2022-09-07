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الأربعاء، 07-09-2022 12:47 م

تحويل 42 مدرسة لفترتين لاستيعاب الطلبة المنتقلين

التربية: 20 ألف طالب انتقل من المدارس الخاصة الى الحكومة حتى الآن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف أبو الشعر أن 20 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية لغاية الآن .

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وأضاف أبو الشعر اليوم الاربعاء لـ"الوكيل الاخباري" أن أقل من 2600 طالب وطالبة مسجلين على قوائم الاحتياط لغاية الآن .


وأشار أن التربية حولت 42 مدرسة إلى الفترة المسائية لاستقبال الطلبة المنقولين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي في كافة محافظات المملكة مضيفاُ أن منطقة "القويسمة وماركا و قصبة إربد وقصبة عمان وقصبة الزرقاء" الأكثر انتقالاً .


ونوه أبو الشعر أن انتقال الطلبة بين المدارس مستمر لنهاية أيلول الجاري.


 




 

 


 

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